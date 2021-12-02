 فيديو.. لافروف لأحد الصحفيين في ختام لقائه مع بلينكن: لا تصرخ علينا - بوابة الشروق
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فيديو.. لافروف لأحد الصحفيين في ختام لقائه مع بلينكن: لا تصرخ علينا

هديل هلال
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 6:05 م
رد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مازحا على أسئلة الصحفيين المحتشدين خلال لقائه نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث تعالت أصواتهم في طرح الأسئلة على الوزيرين وصلت لحد الصراخ.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد رد «لافروف» على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لمنح روسيا ضمانات أمنية قانونية، فرد ضاحكا: «لا تصرخ علينا!».

والتقى لافروف نظيره الأمريكي اليوم الخميس، على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.

كما التقى الوزير لافروف مع نظيرته البريطانية، ليز تروس، واحتشد الصحفيون مطولا للالتقاط الصور للوزيرين، وقال لافروف مازحا: «لا أنوي البقاء هنا لنرقص.. اخرجوا».



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