شوبير لـ كهربا: ارحل عن الأهلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نصح الإعلامي أحمد شوبير، محمود كهربا لاعب النادي الأهلى بمغادرة القلعة الحمراء فى شهر يناير القادم، لافتًا أن اللاعب خارج حسابات المدرب هذا الموسم بشكل نهائى.

وقال شوبير عير إذاعة أون سبورت صباح اليوم الخميس:"موسيماني لم يطلب من كهربا البحث عن عرض له فى يناير، ولكن اللاعب خارج حسابات المدرب تمامًا".

وأشار شوبير إلى وجود حالة من المساندة والتعاطف الشديد مع كهربا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب.

وأتم:"إذا جاء إليك عرضًا خارجيًا من أوروبا أو الخليج فى شهر يناير القادم، فالأفضل لك أن ترحل لتشارك بانتظام، وما يحدث مع كهربا ليس نهاية العالم".