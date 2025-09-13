جماعة الحوثي تعلن تنفيذ هجوم صاروخي على أهداف حساسة بتل أبيب

أعلنت جماعة الحوثي، أن قواتها الصاروخية نفذت عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين٢ الانشطاري متعدد الرؤوس مستهدفًا عدة أهداف وصفتها بالحساسة في تل أبيب.

وقالت المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان متلفز، اليوم السبت، إن العملية حققت أهدافها بنجاح وتسببت في هروع الملايين من الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأضاف أن العملية جاءت انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردًا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفُها الاحتلال في قطاع غزة وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن.

وأشارت الجماعة إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على اليمن لن يثنيها عن الاستمرار في موقفها تجاه المجوَّعين من الشعب الفلسطيني.

ولفتت إلى الاستمرار في تنفيذ المزيد من العمليات دفاعًا عن اليمن وضمن التصدي للعدوان وإسنادًا للفلسطينيين الصامدين في غزة حتى وقف العدوانِ عليهم ورفع الحصار عنهم.