عمرو أديب عن مقترحات التقدم لاستضافة المونديال: مش لما نوصل نبقى نتكلم عن تنظيمه

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رفض الإعلامي عمرو أديب، المقترح الخاص بتقدم مصر لتنظيم بطولة كأس العالم، مُرجعا ذلك إلى الأزمات الاقتصادية.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن التركيز يجب أن يكون منصبا على الأولويات، مستبعدا تحقيق "شيء عظيم" حال استضافة هذه البطولة (التي تُقام نسختها الحالية في قطر).

وأضاف أن نسبة الفقر في مصر تبلغ 60%، كما أن الدولة لا تزال تُوصل مياه الشرب للقرى، ما يفرض ضرورة التركيز على الأولويات.

وتابع: "مش لما نوصل كأس العالم نبقى نتكلم عن تنظيمه ولا إحنا بنظمه علشان نوصله".

وتوقع أديب، أن تشهد مصر سنتين صعبتين على الأقل، غير أنه أكّد أن الدولة التقطت أنفاسها بعدما قررت الدول الخليجية تجديد ودائعها في البنك المركزي مؤخرا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد تحدث عن احتمالات تقدم مصر لاستضافة بطولة كأس العالم.

وقال صبحي إنه سيتم التحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034، وصرح: "مصر سوف تستعد بالدراسة والتحليل للعمل على ملف استضافة أولمبياد 2036.. سنسعى للتحرك في ملف استضافة كأس العالم في 2030 أو 2034".

وأضاف أن الأمر يتم وفق دراسة وخطوات جادة ونعمل بذكاء في هذا الملف من أجل إنجاح الأمر.