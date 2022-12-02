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وزير الصحة البريطاني السابق جاويد لن ينافس في الانتخابات المقبلة

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 5:12 م | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 5:12 م
أعلن وزير الصحة البريطاني السابق ساجد جاويد، أنه لن ينافس مجددا في الانتخابات العامة المقبلة لكنه تعهد بالاستمرار في دعم رئيس الوزراء ريشي سوناك "بأي طريقة في إمكاني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وذكر جاويد، أن قراره تم "تسريعه" بسبب مطالبة نواب البرلمان بتأكيد نياتهم بشأن المنافسة في الانتخابات المقبلة على مستوى البلاد في "مرحلة مبكرة".

وأصبح جاويد، الأحدث من بين مجموعة نواب تعلن عدم ترشحها في الانتخابات المقبلة، التي ستنعقد في موعد أقصاه يناير 2025، بينما يكافح الحزب للتعافي من تدني شعبيته.

وأعلن نواب محافظون كبار مثل كلو سميث ووليام راج أيضا عدم ترشحهم مجددا.

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