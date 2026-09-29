روسيا ترفع مستهدف الإنفاق العسكري في 2027 بنسبة 27% مع تصاعد الحرب

رفعت روسيا مستهدف الإنفاق العسكري في عام 2027 بأكثر من الربع، في تراجع عن خطط سابقة كانت تهدف إلى وقف زيادة الإنفاق، في ظل تصاعد الحرب في أوكرانيا، مع تبادل الجانبين الهجمات في عمق أراضي كل منهما.

وقال مصدر مطلع على الخطط، طلب عدم الكشف عن هويته حيث إن المعلومات لم تعلن بعد، إن مشروع الموازنة الجديد الذي أعدته الحكومة يحدد الإنفاق العسكري عند 1ر17 تريليون روبل (202 مليار دولار) في عام 2027، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27% عن المستهدف السابق، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبذلك، سوف يشكل الإنفاق المرتبط بالحرب نحو 35 % من إجمالي النفقات الحكومية المخطط لها والبالغة 8ر48 تريليون روبل، وهي أعلى نسبة منذ بدء الغزو، رغم أن المقارنة تستبعد عام 2026 لعدم توافر بيانات مماثلة عنه حتى الآن.

وسوف ستؤدي الزيادة الإضافية في الإنفاق إلى رفع عجز الموازنة في العام المقبل ليصل إلى 2ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 2ر1%.

وتعتزم الحكومة تغطية الفجوة من خلال زيادة أخرى في الأعباء الضريبية المفروضة على الأسر والشركات.

ولم يرد المكتب الإعلامي لوزارة المالية، على الفور، على طلب للتعليق.