الحرس الثوري يدعو أمريكيين لزيارة إيران والاطلاع على الوضع في مضيق هرمز

دعا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، الأمريكيين الراغبين في التحقق من المعلومات التي تطرحها طهران بشأن المنطقة إلى زيارة طهران، والاطلاع عن قرب على الوضع في مضيق هرمز.

وقال محبي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الدعوة تأتي على خلفية ما وصفه بـ«عدم اطلاع شريحة من الشعب الأمريكي على حقائق المنطقة»، منوهًا أن معرفة هذه الحقائق قد تؤثر في مواقفهم تجاه سياسات حكومتهم.

وأضاف أن الحرس الثوري مستعد لتسهيل زيارة من يرغب في التحقق من المعلومات الواردة في رسالته الموجهة إلى الشعب الأمريكي، بما في ذلك إتاحة الفرصة لهم لمعاينة الوضع في مضيق هرمز عن قرب.

وقال إن الزائرين يمكنهم بعد ذلك نقل ما شاهدوه إلى الشعب الأمريكي، مؤكدًا استعداد طهران لتحمل نفقات سفرهم.

وأوضح محبي، أن الهدف من الدعوة هو إتاحة الفرصة للراغبين في التحقق بأنفسهم من المعلومات المطروحة، بدلًا من الاعتماد على ما وصفه بـ«المعلومات غير الدقيقة بشأن الوضع في المنطقة».

يأتي ذلك فيما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز.

وقال عراقجي الاثنين: «الوسطاء القطريون طرحوا أفكارًا وناقشناها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل إلينا الرد النهائي».

وأكدت مصادر من الولايات المتحدة وإيران أن مسئولين من البلدين أجروا محادثات منفصلة مع الوسطاء أمس الاثنين، في إطار مساع جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل سبعة أشهر.

في المقابل، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاته بأن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وأنه مفتوح أمام الملاحة تحت حماية أمريكية.