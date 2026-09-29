عمرو سليم: أعيد توزيع الأغاني القديمة بما يتماشى مع الذوق الحالي كتطور لا طمس للهوية

قال الموسيقار عمرو سليم، إنه يعمل على تخليد أعمال بعض الفنانين السابقين، وذلك بإعادة توزيع الأغاني بما يتماشى مع الذوق الحالي للجماهير.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن الجماهير حاليًا ربما لم يستمع للأعمال الأصلية لبعض الأغاني، التي أُعيد تقديمها لاحقًا، مستشهدًا بأغنية «حكايتي مع الزمان» التي قدّمها الفنان محمد منير، وهي تعود في الأصل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية وغيرها.

وأكمل: « أنا بقيت حاسس إن مسئولية من مسئوليتي طالما بقدر أعملها الحمد لله بأعيد توزيع الأغنية بشكل يتمشى مع الذوق الحالي.. فأنت كقديم لو سمعته هتحسه تطور مش هروب أو طمس للهوية الأصلية للأغنية، والجديد مش هيبقى متضايق إنه بيسمع ستايل قديم لا يتماشى مع أفكاره وآلاته».

ولفت إلى أنه يتحدث عن مؤلفي الأغاني وملحنيها ومؤديها قبل عزفها، ويوضح أسباب اختياره لها.

وأوضح أسباب اختياره للأغاني التي يُعيد تقديمها للجماهير، وتتضمن: مدى ملائمتها للبيانو، وأهميتها بالنسبة للفن المصري، مضيفًا أنه يبحث عن الأغاني الجيدة التي لم تحظ بفرصتها في النشر.