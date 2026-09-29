اليمن: اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين بمحافظتي تعز ولحج

تشهد الخطوط الأمامية للمواجهة بين محافظتي تعز ولحج جنوب غربي اليمن، منذ أمس الإثنين، اشتباكات هي الأعنف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين، تركزت في منطقة الأغابرة بمديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، بالتزامن مع تحركات وتعزيزات عسكرية للحوثيين في جبهات تعز.

وقال مصدر عسكري حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، "إن الحوثيين شنوا هجمات واسعة ومحاولات تسلل خلال الساعات الماضية، انطلاقا من مواقعهم في خطوط التماس، على مواقع القوات الجنوبية في منطقة الأغابرة بلحج".

وأضاف المصدر أن المعارك في جبهة لحج "أسفرت عن مقتل أكثر من 50 عنصراً من الحوثيين وإصابة العشرات، فيما قتل نحو 20 من أفراد القوات الحكومية وأصيب آخرون".

وبحسب المصدر، فقد سيطر الحوثيون على جبل البازلة، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة "وتمكنت القوات الحكومية من استعادة بعض المواقع".

وأشار إلى أن الطائرات الحربية شنت عشرات الغارات على مواقع وتجمعات وآليات حوثية في الجبل والمناطق المحيطة به، بالتزامن مع استمرار الاشتباكات البرية.

وفي محافظة تعز، قال محور تعز العسكري إن جبهات المحافظة شهدت خلال الساعات الـ24 الماضية مواجهات وعمليات عسكرية، تخللها استهداف منصة لإطلاق صاروخ باليستي في جبل عُمان شرقي تعز.

وأوضح المحور أن القوات الحكومية تصدت لهجوم حوثي في بني بكاري بجبهة جبل حبشي غربي المحافظة، "كما قتلت مجموعة من الحوثيين خلال محاولة تسلل في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي تعز"، مشيراً إلى "مقتل 12 حوثياً وإصابة 13 آخرين في مختلف جبهات المحور".

وأضاف أن القوات الحكومية تمكنت من إحراق عربة مدرعة ودورية عسكرية في منطقة الكدحة، وتدمير دبابة في منطقة الربيعي غربي المحافظة.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر عسكرية لـ(د ب أ)، بأن الحوثيين دفعوا بتعزيزات عسكرية كبيرة ومقاتلين إلى عدد من جبهات تعز، "فيما استهدف الطيران الحربي تلك التعزيزات، شرقي تعز، مخلفاً خسائر كبيرة في صفوفهم".

وتشهد جبهات جنوب وغرب تعز مواجهات متواصلة منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، مع امتداد خطوط التماس نحو محافظة لحج وتبادل القصف الجوي والمدفعي بين الجانبين.