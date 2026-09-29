قال الموسيقار عمرو سليم، إن الفن هو مرآة الشعوب، وإن المستوى الثقافي للمجتمع تراجع وانخفض مقارنة بالسنوات الماضية.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أن سرعة تقديم الأعمال هي السمة السائدة حاليًا، ما يمنع تقديم عمل متكامل الأركان.

وأكمل: «بقى فيه سرعة لازم تقدم بيها العمل، فمبيلحقش يختمر بجد، مبتلاقيش كلمات حلوة أوي، الفكرة تبقى يمكن حلوة المطلع حلو، وجوه تحس إن الكلام ابتدى يبقى تجاري».

ولفت إلى اتجاه الجماهير اليوم إلى الجمل اللحنية البسيطة البعيدة عن الشرقية، مشيرًا إلى إمكانية استبدال كلمات بعض الأغاني العربية بأخرى إنجليزية دون الإخلال باللحن، بخلاف الألحان الشرقية القديمة التي لا يمكن معها ذلك.

وأشار إلى اختلاف أسلوب التوزيع الموسيقي بين الماضي والحاضر، والذي اعتمد سابقًا على تنفيذ معاني الكلمات والألحان، مقابل التركيز على الإيقاع حاليًا.

ورأى أن الإنتاج الفني بمختلف أنواعه يُعاني من مشاكل حاليًا، سواء فيما يتعلق بالأعمال السينمائية، والتلفزيونية، أو غياب المسرح، وغيرها.

وأضاف: «طالما الثقافة قلت يبقى استيعاب الشيء يقل.. فكرة إن أنت يبقى عندك القدرة على فهم دا كويس ولا مش كويس قلت».