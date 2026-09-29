استعرض الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، أهمية صناعة الدواجن المصرية، والتي حققت الاكتفاء الذاتي، وتتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه.

وقال خلال تصريحات عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن القطاع يوفر فرص عمل لـ3.5 مليون شخص يعولون نحو 17.5 مليون مواطن.

وأضاف أن القطاع يوفر نحو 75% من احتياج المواطنين للبروتين الحيواني، وأن نصيب الفرد من الدواجن يتراوح بين 21.5 و22 كيلو جرام، بخلاف بيض المائدة.

وتطرق إلى أسباب انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة سابقًا، وتشمل غزارة الإنتاج، وعدم انتشار أي أمراض وبائية خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى الجدل الذي اُثير بسبب نظام الطيبات، ومزاعم انتشار بكتيريا السالمونيلا، بجانب انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأوضح أن انخفاض أسعار الدواجن لفترة طويلة نسبيًا، أدى لخروج بعض صغار المنتجين من منظومة الإنتاج، بالإضافة إلى شكاوى كبار المنتجين.

وفي سياق متصل، استعرض السيد، أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة حاليًا، وتشمل خروج بعض المنتجين من المنظومة، وارتفاع أسعار الأعلاف، وانطلاق العام الدراسي.

ورفض السيد، رفع أسعار الأعلاف حاليًا لوجود احتياطي استراتيجي منها يتراوح بين 3 و4 أشهر، في ظل توجه الدولة إلى توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، والذي يصل في بعضها إلى 7 أشهر.

وذكر أن ارتفاع سعر كرتونة البيض ليصل إلى 115 جنيهًا حاليًا هو «السعر العادل»، ويرجع لزيادة الطلب مع بداية العام الدارسي.