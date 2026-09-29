روى الموسيقار عمرو سليم، كواليس سوء الفهم الذي حدث مع الجماهير بعد انتهاء حفله في ختام الدورة 34 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي أُقيم في أغسطس الماضي، وأدى لكسر زجاج سيارته.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، إنه عزف مع الفنان مدحت صالح لنحو الساعتين، وظل واقفًا على قدمه اليسرى بينما كانت اليمنى تضغط على دواسة الاستمرار «Sustain Pedal» في البيانو والمسئولة عن ضبط نغمات الرنين أثناء العزف.

وأوضح أن العزف بهذه الطريقة يُسبب ألمًا في الكعب القدم ويدفعه للمشي على أطراف أصابعه حتى يصل إلى مكان يمكنه الجلوس فيه وإجراء تمارين تمديد الظهر.

وتابع أن مساعده أوصله للسيارة، ثم عاد ليطلب من أحد إحضار آلة الأورج لها، بينما بدأ هو في إجراء تمارين الظهر داخلها.

وأضاف أن بعض الجماهير طرقت على زجاج نافذة السيارة لرغبتها في التقاط الصور معه، ليُشير لهم بالموافقة ويطلب منهم الانتظار لبعض الوقت، ليُفاجأ بتحطم زجاج النافذة بعد أقل من دقيقة.

وذكر أنه لم يتمكن من النزول من السيارة نظرًا لآلام ظهره، قائلًا: «أنا كنت لوحدي وعيب أفتح الزجاج اتكلم واقفله تاني، لأن أنا مش هقدر أنزل حالا لأن ظهري واجعني، أنا قلت أوكيه أنا هنزل أكيد.. بس في اليوم دا كنت تعبان جدًا جدًا».