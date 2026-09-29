رئيس شعبة المخابز: زيادة أسعار الخبز السياحي فُرضت علينا بعد ارتفاع الدقيق

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار الخبز السياحي والإفرنجي "فُرضت على أصحاب المخابز" بعد التحرك التدريجي في أسعار الدقيق ليصل إلى 21 ألف جنيه بزيادة 4000 جنيه، مشيرا إلى أن صاحب المخبز لا يستطيع تحملها.

وأضاف خلال برنامج "البصمة" المذاع عبر "الشمس 2" أن الأوزان والمواصفات المحددة في التوجيه الوزاري الساري وُضعت حينما كان سعر طن الدقيق 17 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الاجتماع مع وزير التموين يوم الأحد الماضي لعرض الزيادة الطارئة في أسعار الدقيق، لافتا إلى مطالبة الشعبة أصحاب المخابز بعدم زيادة الأسعار قدر الإمكان.

ولفت إلى أن الدكتور شريف فاروق، وعد بدراسة ملف الأسعار وتحديد موعد للقاء مشترك يوم الأحد المقبل بعد مطالبة الشعبة بتعديل التسعير الحالي.

ورد على لجوء بعض المخابز بالبيع بالأسعار الجديدة بعد الزيادة منذ ثلاثة أيام، قائلا إن بعض أصحاب المخابز "لا يمتلكون القدرة لانتظار أسبوع أو عشرة أيام".

وأوضح أن أسعار الدقيق تدرجت من 17 ألفا إلى 17.5 و18 ألفا وصولا إلى 21 ألف جنيه، لافتا إلى أن الخبز السياحي يمثل سلعة حرة تتبع آليات السوق صعودا وهبوطا، بخلاف الخبز البلدي المدعم الخاضع لسيطرة الدولة الكاملة على أسعار قمحه ودقيقه.