متحدث الوزراء: رصدنا شواغل المواطنين عبر السوشيال ميديا والبرلمان ومنظومة الشكاوى لطرحها بمؤتمر أكتوبر

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع الإثنين، مع عدد من الوزراء، في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي، لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات، والمقرر عقده أكتوبر المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، أن المؤتمر يُعقد خلال النصف الثاني من أكتوبر المقبل، وعلى مدار عدّة أيام، بهدف الرد على تساؤلات الرأي العام حول مختلف الملفات والقضايا الأساسية.

وأوضح أن الحكومة تستعرض خلال المؤتمر، أسباب اتخاذ قراراتها في بعض الملفات خلال السنوات الماضية، والإنجازات، والتحديات الحالية، بالإضافة إلى ما الذي لم يتحقق، وماذا كان ليحدث في حال لم تُتخذ هذه القرارات.

وتابع أن المؤتمر يشهد إجراء جلسات حوارية للاستماع لآراء المتخصصين، بهدف الخروج بمجموعة توصيات حول الرؤية المستقبلية لعمل الحكومة حول المحاور التي يُناقشها المؤتمر.

ولفت إلى استعدادهم لعقد عدد من جلسات الحوار قبل انطلاق المؤتمر أيضًا، بهدف الاستماع لآراء المتخصيين والمعنين بمختلف القضايا التي تُناقش خلاله.

ونوّه إلى أن الحكومة في إطار استعدادها للمؤتمر، رصدت مجموعة من القضايا الرئيسية التي تشغل الرأي العام لمناقشتها خلال المؤتمر، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات، وما يدور داخل البرلمان، بجانب منظومة الشكاوى الحكومية، وغيرها.

وأكمل:«خلال هذه المرحلة نقدر نقول في ملامح عامة، ونقدر نحط يدنا على المواطن الأساسية لشواغل الرأي العام».

وذكر أن اجتماعات اليوم تمت بمشاركة: الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.



وأجرى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الاجتماعات مع مختلف الوزراء في إطار بدء استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس السيسي، والمُقرر عقده في أكتوبر المقبل؛ لعرض ما تحقق خلال السنوات الماضية في قطاعات العمل المختلفة.