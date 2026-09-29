قال المهندس عمرو خطاب ، مساعد وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، إن تعداد سكان مصر، قبل صدور قرار تأسيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عام 1979 بلغ نحو 47 مليون نسمة، مع تسجيل مليون زيجة سنويًا.

وأضاف خلال برنامج "مساء dmc " مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر "dmc"، مساء الإثنين، أن الجميع كانوا يقطنون على مساحة 6% من مساحة مصر، مع تبوير الأراضي الزراعية وانتشار البناء العشوائي غير المخطط في المحيط ذاته.

وأشار إلى أن البناء في نفس المحيط كان يؤدي إلى حدوث ازدحام سكاني وتكدس، مع تمركز 7 إلى 10 ملايين مواطن في القاهرة الكبرى وحدها، مؤكدا أن التخطيط استهدف إيجاد ظهير صحراوي وتوسعات عمرانية عبر أجيال متتابعة للمدن الجديدة.

ونوه أن عدد السكان قفز في غضون 40 عاما ليتضاعف من 47 مليون نسمة إلى حوالي 110 ملايين نسمة، لافتا إلى أن حتى عام 2014 كان يعيش 30 مليون نسمة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بما يمثل ثلث سكان مصر في محافظتين أو ثلاث.

وأكد أن هذا الواقع فرض دخول حيز عمراني جديد لتوزيع الرقعة السكانية وخلق فرص عمل واستثمار تشجع المواطنين على الانتقال.

وأوضح أن حصر عام 2014 كشف عن وجود 3 ملايين مواطن يقطنون الـ 27 مدينة جديدة بعد 30 عاما، لافتا إلى أن الرقم تضاعف حوالي ثلاث إلى أربع مرات خلال السنوات العشر أو الاثنتي عشرة الأخيرة ليصل اليوم إلى 13.5 مليون نسمة في المدن الجديدة.