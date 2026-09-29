قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن التوقعات كانت ترجح انخفاض الذهب عقب رفع الفائدة بالبنك الفيدرالي الأمريكي لكنه صعد الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الأسواق فوجئت الإثنين بتراجع بنسبة 3% جراء الأحداث العالمية وتوقعات زيادة الفائدة الأمريكية في شهر أكتوبر المقبل، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول، وصعود عوائد السندات الأمريكية، وقوة الدولار الموجه لشراء النفط.

وأضاف خلال برنامج "الحكاية" أن هذه العوامل أثرت سلبًا على أسعار الذهب عالميا وانعكست على السوق المحلية بتراجع كبير، ووصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6100 جنيه مقارنة بـ 6300 جنيه في الأسبوع السابق.

وأوضح أن السوق تشهد منذ بداية شهر أغسطس "ركودا في حركة الشراء" يقابله تدفق كبير في العرض للبيع للشهر الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن حركة البيع الكبيرة ترجع لالتزامات المواطنين بسداد مصاريف المدارس والدراسة والأقساط السنوية للوحدات، مؤكدة أن حركة البيع "شديدة وكبيرة".

ونوه أن هذا السلوك يتكرر سنويًا بالتزامن مع موسم بدء العام الدراسي بغض النظر عن مستويات الأسعار، نافيا ما يتردد حول امتناع بعض تجار الصاغة عن البيع للمواطنين وقت هبوط الأسعار.

وأكد أن التاجر يغطي مبيعاته بشراء نفس الوزن المباع؛ فإذا باع 5 جرامات يشتري مثلها لتفادي ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن رأس مال تاجر الذهب البضاعة وليس الأموال، لا سيما أن ربحية التاجر تكمن في جزء من قيمة المصنعية ولا ترتبط بالمضاربة على تقلبات سعر الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 3.2% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة شهرين عند 4142 دولار للأونصة، وذلك بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 4272 دولار للأونصة ليتداول حاليا عند المستوى 4149 دولار للأونصة.