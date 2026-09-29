قاليباف: في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد نفطا

أکد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، أنه "في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا، لن يبيع أحد نفطا؛ وإذا لم يتحقق أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" عن قاليباف القول: "على الأمريكيين أن يدركوا أن عصر الترهيب والتهديد ومحاولة القضاء على هذا الشعب صاحب الحضارة قد ولى"، مؤكدا أن "قادة البيت الأبيض يجب أن يعلموا أن الشعب الإيراني الشجاع وصانع التاريخ لن يتراجع أبدا أمام لغة الوعيد، أو الخطابات الرنانة، أو الحصار الجوي والتجاري، وأن رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أي تهديد أو مغامرة سيكون قاسيا ومُندِما وسريعا".

وأشاد قاليباف، في جلسة مجلس الشورى الإسلامي، بـ"المواقف الصريحة والمشرّفة لرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان في الجمعية العامة للأمم المتحدة"، وقال عنه إنه "كان صوتا يمثّل الشعب الإيراني المسلم، وصدح باسم حضارة عريقة وأمة ثورية شامخة، لا تحني رأسها أمام التهديدات وغطرسة الهيمنة. إن الشعب الإيراني ليس من دعاة الحرب، لكنه لن يتردد في الدفاع عن أمنه وعزته وحقوقه. ولا يوجد أي تهديد يمكن أن يُجبر هذا الشعب على التراجع".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "إن الواقع الميداني اليوم يثبت أن الجمهورية الإسلامية قد أسست هيكلية ردعها من رحم الحرب الأولى، وأثبتت في مواجهة الحربين المفروضتين الأخيرتين أن موازين التهديد قد تغيرت، وأن عهد الترهيب والإملاءات قد ولّى. لقد أثبت الشعب الإيراني أنه يقف بكل صلابة دفاعا عن أمنه القومي في اللحظات الحاسمة".