 مداهمات في 19 دولة أوروبية بسبب عملية احتيال تتعلق بهواتف محمولة تم بيعها عبر الإنترنت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مداهمات في 19 دولة أوروبية بسبب عملية احتيال تتعلق بهواتف محمولة تم بيعها عبر الإنترنت

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 12:15 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 12:15 م

أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي أن الشرطة تنفذ مداهمات في 19 دولة أوروبية، منذ السبت الماضي، على خلفية احتيال مشتبه به يتعلق بهواتف محمولة تم بيعها عبر الإنترنت، مما تسبب في خسائر قدرت بنحو 300 مليون يورو "340 مليون دولار".

وقال مكتب المدعي العام الأوروبي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن منظمة إجرامية باعت أكثر من مليون هاتف محمول مستعمل على أنها هواتف جديدة.

وأضاف المكتب أنه تم تنفيذ أكثر من 160 عملية تفتيش في أنحاء أوروبا منذ السبت الماضي، مما أسفر عن اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم في النمسا وألمانيا وإسبانيا، من بينهم زعيما المنظمة الإجرامية.

كما يعتقد أن عملية الاحتيال المشتبه بها تسببت أيضا في خسائر ضريبية تتعلق بضريبة القيمة المضافة تجاوزت 30 مليون يورو تكبدتها عدة دول في الاتحاد الأوروبي.

 


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