إنجلترا تفتقد أورايلي أمام التشيك في دوري الأمم الأوروبية

تلقى منتخب إنجلترا ضربة دفاعية قبل مواجهة التشيك، بعدما تأكد غياب نيكو أورايلي عن المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أورايلي لن يتمكن من اللحاق بالمواجهة، بعدما غاب عن تدريبات المنتخب الإنجليزي الجماعية، واكتفى بخوض برنامج تدريبي فردي، رفقة زميله إزري كونسا.

وكان الثنائي قد شارك أساسيًا مع منتخب إنجلترا في المباراة الماضية أمام إسبانيا، وخاضا اللقاء كاملًا، الذي انتهى بخسارة المنتخب الإنجليزي بنتيجة 3-2.

وقدم أورايلي تمريرة حاسمة أسهمت في تسجيل هاري كين هدف إنجلترا خلال الشوط الأول، قبل أن يرتكب خطأً تسبب في استقبال أحد أهداف المنتخب الإسباني.

ويستعد منتخب إنجلترا بعد مواجهة التشيك لخوض مباراة أمام كرواتيا يوم السبت المقبل، قبل أن يختتم فترة التوقف الدولي بمواجهة التشيك مجددًا يوم الثلاثاء القادم.