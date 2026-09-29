قرار جمهوري بتعيين أربعة نواب جدد لرئيس المحكمة الدستورية العليا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين أربعة نواب جدد لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وبموجب الدستور والقانون؛ ينضم القضاة الأربعة إلى عضوية هيئة المحكمة الدستورية العليا والجمعية العامة للمحكمة برئاسة المستشار بولس فهمي.

والنواب الأربعة الجدد لرئيس المحكمة هم كل من:

- المستشارة شيرين فرهود - من هيئة مفوضي المحكمة

- ⁠المستشار عوض عبدالحميد - من هيئة مفوضي المحكمة

- ⁠المستشار مراد فكري هابيل - من مجلس الدولة

- ⁠المستشار د. تامر فرجاني - من القضاء العادي

وبذلك تضم المحكمة -لأول مرة منذ تأسيسها- قاضيتين في عضويتها في وقت واحد، هما المستشارة د. فاطمة الرزاز والمستشارة شيرين فرهود.

ويضم التشكيل الحالي الكامل للمحكمة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسا، بعضوية كل من المستشارين: د. عادل عمر شريف، رجب عبدالحكيم سليم، محمود محمد غنيم، د. محمد عماد النجار، د. عبدالعزيز محمد سالمان، د. طارق عبدالجواد شبل، طارق عبدالعليم أبو العطا، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، فاطمة محمد الرزاز، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن عباس، شيرين حافظ فرهود، عوض عبدالحميد خليفة، مراد فكري هابيل، د. تامر عبدالحميد فرجاني