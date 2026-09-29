ضبط القائمين على إدارة مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالجيزة

ألقت مباحث التموين القبض على القائمين على إدارة مصنع غير "غير مرخص" لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بالجيزة.



وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم إن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، تمكنت من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل، كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر بالجيزة.

وأضافت الوزارة أنه عثر بداخله على (2 طن مواد خام دوائية مجهولة المصدر – 13000 عبوة منشطات ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" منتج نهائى– قرابة مليون "كرتونة فارغة – ملصق" مستلزمات تعبئة - 19 ماكينة متنوعة - خط إنتاج ) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.