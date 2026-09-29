مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم دراجتين ناريتين على طريق السرب أصلان بالفيوم

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لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق السرب أصلان الزراعي، بنطاق مركز طامية بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أشرف عبدالموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق السرب أصلان الزراعي، ووجود متوفى ومصاب.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص مصرع شاب وإصابة آخر متأثرين بإصاباتهما جراء التصادم.

ونُقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب الحادث وملابساته.