تركيا تستقبل نحو 35 مليون زائر أجنبي خلال أول 8 أشهر من 2026

استقبلت تركيا 34 مليونا و826 ألفا و677 زائرا أجنبيا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري.

وبحسب معلومات جمعتها الأناضول من بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، انخفض عدد الزوار الأجانب القادمين إلى تركيا خلال الفترة المذكورة بنسبة 1.84 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد الزوار الأجانب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 35 مليونا و481 ألفا و223 زائرا، مقابل 34 مليونا و826 ألفا و677 زائرا خلال الفترة نفسها من العام الجاري.

وتصدر الروس قائمة الزوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إذ بلغ عددهم 4 ملايين و717 ألفا و814 زائرا.

وتلاهم الزوار الألمان بـ4 ملايين و391 ألفا و616، ثم البريطانيون بمليونين و714 ألفا و652، والإيرانيون بمليون و911 ألفا و827، والبلغار بمليون و738 ألفا و991 زائرا.

وارتفع عدد الزوار القادمين من روسيا بنسبة 3.59 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفض عدد القادمين من ألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة، ومن بريطانيا بنسبة 9.6 بالمئة، ومن إيران بنسبة 1.7 بالمئة.

وتصدرت إسطنبول وأنطاليا قائمة الولايات التركية من حيث عدد الزوار الأجانب الداخلين إلى البلاد.

وخلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، دخل 12 مليونا و473 ألفا و679 زائرا أجنبيا عبر إسطنبول، لتشكل بذلك 35.82 بالمئة من إجمالي دخول الزوار الأجانب.

وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ10 ملايين و282 ألفا و502 زائر، بنسبة 29.52 بالمئة.

وتصدر النقل الجوي بفارق كبير وسائل دخول الزوار الأجانب إلى تركيا، خلال الفترة المذكورة.

واستخدم 26 مليونا و424 ألفا و2 النقل الجوي، لتبلغ حصة النقل الجوي من إجمالي دخول الزوار الأجانب 75.87 بالمئة.

وخلال الفترة نفسها، دخل 6 ملايين و520 ألفا و994 أجنبيا إلى تركيا عبر الطرق البرية، ومليون و844 ألفا و658 عبر الطرق البحرية، و37 ألفا و23 عبر السكك الحديدية.



