اتهام فيتنام باختطاف نشطاء بعد احتجاز 3 أشخاص لاتهامهم بدخول البلاد بصورة غير قانونية

تم اتهام فيتنام اليوم الثلاثاء باختطاف نشطاء، عقب احتجاز ثلاثة أشخاص لاتهامهم بدخول البلاد بصورة غير قانونية قادمين من كمبوديا.

وقالت وزارة الأمن العام الفيتنامية أمس الاثنين إنه تم رصد الثلاثة رجال نجوين دوك ثوان وهو بام هيب هوي وثاي كونج ترونج سو وهم يعبرون الحدود من كمبوديا في 18 سبتمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أن ثوان كان يحمل بطاقتي هوية فيتناميتين مزورتين بالاضافة إلى جواز سفر نرويجي باسمه. ويتردد أن هوي كان يحمل جواز سفر استرالي باسم ترام هيب.

وأوضحت الوزارة أن الثلاثة أشخاص اعترفوا خلال الاستجواب بأنهم كانوا يحملون وثائق مزورة لدخول فيتنام بصورة غير قانونية لتنفيذ أنشطة إرهابية وتخريبية. كما اعترف الأشخاص بأنهم أعضاء بجماعة فيت تان، وهي جماعة مؤيدة للديمقراطية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، وصنفتها هانوي على أنها منظمة إرهابية.

واعترضت الجماعة على رواية السلطات، قائلة إنه تم اختطاف ثوان وهوي في كمبوديا ونقلهم قسرا إلى الحدود الفيتنامية.

وقالت الجماعة في بيان " سافر الثلاثة أشخاص إلى كمبوديا للقاء أشخاص قادمين من فيتنام، ولم يكن لديهم نية الدخول إلى فيتنام".

وأضافت الجماعة أن ثوان، الذي يعد مواطنا نرويجيا وهوي وهو استرالي الجنسية، سافرا من بانكوك إلى بنوم بنه في 15 سبتمبر الجاري للقاء نشطاء حقوقيين فيتناميين.

وأشارت الجماعة إلى أن الاثنين اختفيا في 18 سبتمبر الجاري، واتهمت السلطات الفيتنامية باصطحابهم عبر الحدود، قبل تصوير الواقعة على أنها دخول غير قانوني إلى فيتنام.



