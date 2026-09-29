توغلت دورية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، بالتزامن مع وقت التوجه إلى المدارس، ما أثار مخاوف الطلاب.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" بأن دورية للقوات الإسرائيلية توغلت باتجاه قرية زبيدة في ريف القنيطرة جنوبي البلاد.

وبينت أن التوغل تزامن مع توجه الطلاب إلى مدارسهم، ما أثار "حالة من الخوف والقلق بينهم".

ولم يذكر المصدر عدد الآليات المشاركة في الدورية أو مدة بقائها في المنطقة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات.

وتشهد محافظة القنيطرة، المحاذية لهضبة الجولان السورية المحتلة، توغلات إسرائيلية متكررة، تتضمن تفتيش المنازل والمركبات وإقامة حواجز عسكرية مؤقتة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، وسّعت إسرائيل نطاق عملياتها العسكرية في سوريا، وتقدمت قواتها إلى المنطقة العازلة في الجولان ومواقع مجاورة لها.

وتطالب سوريا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي تقدمت إليها، وتؤكد تمسكها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فيما تدعي إسرائيل أن تحركاتها مرتبطة باعتبارات أمنية.

والأربعاء، قال الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل نفذت منذ سقوط النظام نحو 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ونحو 300 عملية اعتقال واحتجاز لسوريين.

وأكد الشرع التزام بلاده باتفاق فصل القوات لعام 1974، ودعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط 8 ديسمبر 2024، مشددا على أن "الجولان ستبقى أرضا سورية".