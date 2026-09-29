روبيو يدعي وصول الاقتصاد الإيراني إلى مرحلة الانهيار

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ادعى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الاقتصاد الإيراني بلغ "مرحلة الانهيار والإفلاس".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، مساء الاثنين، تحدث خلالها عن السياسة الخارجية لبلاده.

ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران "على وشك الإفلاس"، قال روبيو: "أعتقد أنهم وصلوا إلى ذلك الآن، وهم يتجهون بسرعة نحو كارثة".

ويوم 25 أغسطس الفائت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إطلاق "عملية المنبوذ الاقتصادي"، وهي حملة واسعة تهدف إلى عزل إيران بشكل كامل عن النظام المالي العالمي.

وأفاد روبيو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال دون قيام إيران بإنتاج كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية وتهديد المنطقة.

وأضاف أن المشكلة المتعلقة بإيران ناجمة عن الثورة فيها.

وشهدت إيران عام 1979 ثورة شعبية أطاحت بنظام الشاه، بعد مسار احتجاجي متصاعد شاركت فيه معظم تيارات المجتمع وشرائحه، وانتهى بسقوط الشاه محمد رضا بهلوي وقيام "الجمهورية الإسلامية".

وادعى روبيو أن من يحكمون إيران ليسوا "مسئولين حكوميين يرتدون البدلات ويتحدثون إلى وسائل الإعلام الأمريكية"، وإنما "رجال دين شيعة متطرفون ذوو رؤية تقوم على نهاية العالم"، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيراني على تصريحات روبيو.

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.