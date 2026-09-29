تايوان: مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة لم تتغير وحزمة الـ14 مليار دولار لا تزال معلّقة

قال وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو اليوم الثلاثاء، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية الحالية لتايوان لم تتغير، وإن تايبيه لا تزال تخوض محادثات مع الولايات المتحدة بشأن صفقات منفردة.

ولكن هناك حزمة أسلحة قياسية بقيمة 14 مليار دولار للجزيرة لا تزال متوقفة.

وتأتي تصريحات الوزير في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن الرئيس دونالد ترامب قد يوقف مبيعات الأسلحة لتايوان.

وقد ضغطت الصين على واشنطن لوقف مبيعات الأسلحة، وظهر ذلك بشكل بارز خلال قمة عُقدت في مايو الماضي في بكين بين ترامب والرئيس الصيني. وقد أوقفت الولايات المتحدة صفقة الأسلحة البالغ قيمتها 14 مليار دولار بعد ذلك الاجتماع.

وقال الوزير كو للصحفيين أمام المجلس التشريعي (البرلمان) في تايبيه: "أما بشأن مبيعات الأسلحة، فنحن في محادثات مستمرة مع الأمريكيين حول هذا الأمر". وأضاف: "لم نتلقَّ أي إشعار بأي تغييرات في المبيعات أو في تعاوننا".

وأوضح كو إنه تلقى تأكيدات من الجانب الأمريكي بأن سياسته تجاه الجزيرة لم تتغير.

كما قال كو إن 66 مقاتلة متقدمة من طراز (إف-16 في) وصلت إلى مرحلة الإنتاج أصبحت جاهزة للتسليم.

وكان من المفترض تسليم الطائرات المخصصة لتايوان في عام 2024، وفقاً لوسائل إعلام محلية، لكن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورنا ومشكلات في خط الإنتاج.