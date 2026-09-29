محمد بن سلمان للبرهان: السعودية تدعم الجهود كافة لتحقيق الاستقرار بالسودان

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان عبد الفتاح البرهان.

وأكد ولي العهد خلال الاتصال، حرص المملكة على استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، كما أكد دعم المملكة لكل الجهود لتحقيق الاستقرار في السودان، بما يمهد الطريق لتنمية شاملة فيه، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم.

وأعلن الجيش السوداني الجمعة، استعادة السيطرة على منطقة سودري بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وذكر الجيش، في بيان، أن قواته والقوات المساندة تمكنت من السيطرة على سودري بعد «معارك شرسة»، قال إنها أوقعت خسائر في صفوف قوات الدعم السريع وفي عتادها، مؤكدًا مواصلة عملياته على محاور القتال.

وعلى الصعيد الإنساني، قالت تنسيقية النازحين واللاجئين إن منطقة طويلة بولاية شمال دارفور تشهد تزايدًا في أعداد النازحين، وسط أوضاع إنسانية صعبة ونقص في الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية والمأوى.

وتشير أحدث التقارير إلى وصول آلاف النازحين إلى طويلة خلال سبتمبر، فيما تتزايد الاحتياجات الإنسانية مع استمرار موجات النزوح وعدم قدرة المساعدات المتاحة على مواكبة الاحتياجات المتنامية.