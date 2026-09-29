ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن مباحث الإنترنت القبض على شخص بالجيزة يدير صفحة تروج لبيع المخدرات، بعد نشر بوست ترويجي جاء فيه "متاح حشيش وايس دوق قبل ما تعتمد".

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم إن أجهزة الأمن بالإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، رصدت صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وأضافت انه بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (له معلومات جنائية)، وضبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – كمية لمخدر البودر).

وأوضحت الوزارة أنه بمواجهة المتهم اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة المضبوطة بحوزته.



وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية.