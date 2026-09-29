قوات الدفاع اليابانية تختتم أول مهمة إطفاء حرائق خارجية لها في إندونيسيا

قال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الثلاثاء، إنه أصدر أمراً لقوات بلاده بإنهاء عمليات مكافحة الحرائق في إندونيسيا، وهي أول مهمة من هذا النوع تُنفذها في الخارج، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وكانت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أُرسلت سفينة نقل تحمل ثلاث مروحيات "سي إتش-47" إلى إندونيسيا، التي ضربتها حرائق غابات شديدة، حيث انطلقت عمليات الإغاثة في حالات الكوارث في 16 سبتمبر الجاري.

وأبلغت إندونيسيا اليابان بأن عمليات قوات الدفاع الذاتي ساهمت في منع انتشار حرائق الغابات، وأن الحكومة الإندونيسية قادرة على إدارة الموقف من الآن فصاعداً.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي إن المروحيات نفذت أكثر من 40 طلعة جوية لمكافحة الحرائق حتى أمس الاثنين، وألقت نحو 220 طناً من المياه.

وأضاف: "تريد وزارة الدفاع وقوات الدفاع الذاتي مواصلة تعميق التعاون الدفاعي مع إندونيسيا، بناءً على الثقة التي ترسخت" من هذه العملية.

كانت سفينة النقل "كونيساكي"، وهي سفينة من فئة "أوسومي" تزن 8900 طن، قد غادرت قاعدة "كوري" التابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية في محافظة هيروشيما بغرب اليابان في 30 أغسطس الماضي، ووصلت إلى ميناء كيجينج في كاليمانتان الغربية في 10 سبتمبر الجاري.

وجاءت المهمة في أعقاب اتفاق وقّعه كويزومي ونظيره الإندونيسي شافري شمس الدين في مايو الماضي لتوسيع التعاون الدفاعي، بما في ذلك التدريب المشترك وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.