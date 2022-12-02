أيرلندا: من الممكن التوصل إلى اتفاق محتمل في مفاوضات بريكست خلال الأسابيع المقبلة

قال وزير خارجية أيرلندا، سيمون كوفيني إن هناك تحسنا "كبيرا" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وأن التوصل إلى "اتفاق محتمل" في مفاوضاتهما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" أمر ممكن، في الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أنه ليس هناك "أي تقدم رئيسي" بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.



وقال الوزير لقناة "آر.تي.إي" اليوم الجمعة "إننا في وضع أفضل مما كنا عليه منذ بعض الوقت"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.



وأضاف أن "المحادثات أكثر حماسا. أعتقد أن الثقة تزيد".



وتابع أن مناقشات فنية تجرى بشأن قضايا ، تتعلق بالبروتوكول وهو جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، الذي يبقي أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لتجنب ضوابط مشددة على حدود جزيرة أيرلندا. وتتعلق هذه القضايا بالفحوصات الصحية والجمركية والسلع التي تدخل السوق الموحدة، ومعدلات ضريبة القيمة المضافة في أيرلندا الشمالية ودور محكمة العدل الأوروبية.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، تميزت بروح جديدة ، وبحل عملي "في المتناول".



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت فون دير لاين في كلمة لبرلمان أيرلندا أمس الخميس، إنه بينما لا يمكن تماما تجنب عواقب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ونوع الخروج الذي اختارته البلاد، "من خلال تطبيق المنطق والتركيز على قضايا مهمة فعلا، أعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم في حل المسائل العملية المحيطة بالبروتوكول"، مضيفة أن "اتصالاتي برئيس الوزراء (ريشي) سوناك مشجعة، وواثقة أنه يمكننا إيجاد الطريق".