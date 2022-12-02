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قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن النادي يمر بأصعب فترة في تاريخه، بسبب الأزمة المالية الطاحنة الناتجة عن الحجز على أرصدة النادي بالبنوك.

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب الحجز على أرصدته في البنوك من قبل المحكمة، لصالح ممدوح عباس الرئيس السابق للنادي.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «اللي بيحصل في فريق الكرة من تراجع المستوى والنتائج دا هيحصل في كل الفرق الآخرى بالنادي، أنا قاعد في الزمالك علشان خايف عليه، لأن لما مشيت حسين لبيب دمر الفرق».

وتابع رئيس الزمالك: «أنا زعلان وهطق، أنا في رقبتي ناس محتاجة مرتباتهم، أنا حزين ده مش الزمالك ولا إدارته الكل بيتفرج علينا، كل همهم غرامة كهربا واعتذر للخطيب».

وأوضح منصور: «أنا هطق ومتحمل ما لايتحمله بشر، الزمالك بيمر بأصعب فتره في تاريخه، أنت عاوز الزمالك مياخدش الدوري قول، لازم الجمهور يعرف الزمالك بيضرب من كل الاتجاهات»

وأتم: «الأزمة أن الزمالك إزاي ياخد 2 دوري وكأس ورا بعض، أنت مش مسموح لك بده أنت مسموح لك بالكأس بالعافية».