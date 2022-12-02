النيابة تطلب تقارير إصابة 8 أشخاص بحادث الطريق الإسكندرية الصحراوي

طلبت نيابة العامرية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، تحريات المباحث حول إصابة 8 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم بينهم السائق، وبعضهم حالته خطيرة؛ إثر انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء سيره على طريق "الإسكندرية ـ القاهرة" الصحراوي، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.



كما طلبت النيابة العامة التقارير الفنية للحادث، ومناظرة محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة إن وجدت، ومدها بالتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وسماع أقوال شهود العيان منهم حال سماح حالتهم بذلك، لبيان أسباب وقوع الحادث المروري.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث سير على الطريق الصحراوي، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.



وبانتقال ضباط القسم، رفقة سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي انقلاب سيارة على الطريق؛ بسبب السرعة الزائدة وعدم تمكن السائق من السيطرة على عجلة القيادة، بما نتج عنه عدم اتزان وتجاوز الجزيرة الوسطى ليصطدم بـ"ميكروباص" أخر وينقلب بالركاب.



جرى رفع أثار الحادث بواسطة ضباط المرور وتنفيذيو حي العامرية، وإعادة تسيير الحركة، وتحرر محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.