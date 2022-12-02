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مسؤول روسي: نعمل على إعداد لقاء بين الأسد وأردوغان

وكالات
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 11:49 ص
صرح المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف بأن موسكو تعمل الآن على تنظيم لقاء بين الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال لافرينتيف في حوار مع قناة "العربية" إن إمكانية عقد اجتماع للرئيسين كانت "موجودة دائما"، وموسكو تؤيد ذلك، وتابع : "أكرر أن على تركيا أن تنظر في هذا (الاجتماع)، حيث أننا نعتقد أن مثل هذا الاجتماع سيكون إيجابيا ومفيدا بشكل عام، ونحن نعمل في هذا الاتجاه".

وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت سابق، عن إمكانية لقاء نظيره السوري، بعدها كتب الصحفي عبد القادر سلفي، المقرب من الدوائر الحكومية، في صحيفة "حريت" التركية، أن اجتماع الرئيسين يمكن أن يتم في روسيا من خلال وساطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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