رئيس الوزراء الكوري الجنوبي يصل إلى غانا لمناقشة توسيع التعاون الثنائي

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وصل رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو إلى غانا يوم الخميس في المحطة الأخيرة من جولة خارجية إلى فرنسا وأفريقيا بهدف الترويج لملف كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي في مدينة بوسان.

وقال مكتب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إن "هان" وصل إلى مطار كوتوكا الدولي في أكرا عاصمة غانا في الساعة التاسعة مساء الخميس بتوقيت جرينتش (الساعة السادسة صباح يوم الجمعة بتوقيت كوريا)، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام اعتبارا من يوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذه الزيارة تعد المرة الأولى التي يزور فيها مسؤول كوري رفيع المستوى غانا.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أثناء زيارته مع رئيس غانا "نانا أكوفو أدو" لمناقشة توسيع التعاون الفعلي بين البلدين اللذين يحتفلان بالذكرى السنوية الـ45 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.

ومن المنتظر أن يناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، حيث ستظل غانا عضوا غير دائم بمجلس الأمن لعام 2023.

كما يعتزم هان لقاء الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وامكيلي ميني.

ومن المتوقع أن يدعو هان غانا، وهي دولة عضو للمكتب الدولي للمعارض ولها حق في التصويت لاختيار الدولة المضيفة لمعرض إكسبو، إلى دعم جهود كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي.