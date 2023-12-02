نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى إحباط محاولة سرقة زوايا حديدية من أبراج الضغط العالى بالإسكندرية.



تلقت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بلاغا بمحاولة شخص سرقة بعض الزوايا الحديدية من أحد أبراج الضغط العالى بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية.



على الفور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية- وبحوزته (3 قطع حديدية مختلفة الأطوال "زوايا أبراج" وزنت حوالى 9 كجم).



وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بسابقة سرقة بعض الكابلات الكهربائية من إحدى المشروعات بذات المنطقة والتصرف فـيها بالبيع لـ (تاجر خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم). أمكن ضبطه وعُـثر بالمخزن الخاص به على (كمية من كابلات الجهد المتوسط مختلفة الأطوال والمقاطع وزنت حوالى 80 كيلو).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.