قالت مصلحة مياه محافظة القدس، الاثنين، إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا آبار مياه عين سامية شرقي رام الله وسط الضفة الغربية، وخربوا ودمروا فيها ما أدى إلى انقطاع التحكم بها.

وأضافت المصلحة في بيان: "اقتحمت مجموعة من المستوطنين جميع آبار عين سامية الليلة الماضية وقاموا بتخريب ودمار كبير فيها أدى إلى انقطاع الاتصال والتحكم بالكامل بها".

وبينت أن هذه الآبار هي المصدر الوحيد لتزويد عشرات القرى والتجمعات السكانية بالمياه.

وأضافت: "بالرغم من توجه المصلحة بالشكوى لدى كل الجهات الرسمية إلا أن اعتداءات المستوطنين تزداد وتيرتها ووحشيتها يوما بعد يوم".

وتابعت: "في حال عدم وضع حد فوري لهذه الاعتداءات فإن المنطقة جميعها ستتعرض لكارثة مائية لم يسبق لها مثيل".

وتقع آبار عين سامية في السفوح الشرقية للضفة الغربية وتشهد منذ ما قبل 7 أكتوبر 2023 هجمات استيطانية كبيرة، لكن مع بدء حرب الإبادة في غزة سيطر المستوطنون الإسرائيليون على المنطقة وطردوا المزارعين الفلسطينيين منها، الأمر الذي يعيق سلطة مياه القدس من أداء عملها.