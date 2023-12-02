 يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا على مونزا في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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يوفنتوس يخطف فوزا مثيرا على مونزا في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر في: السبت 2 ديسمبر 2023 - 1:36 ص | آخر تحديث: السبت 2 ديسمبر 2023 - 1:36 ص

حقق فريق يوفنتوس فوزا مثيرا على مضيفه مونزا 2 /1، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتا، في انتظار مواجهة إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 32 نقطة مع نابولي غدًا الأحد ،ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 12 عن طريق لاعب الوسط أدريان رابيو، قبل أن يدرك مونزا التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عن طريق فالنتين كاربوني.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فيدريكو جاتي الهدف الثاني ليوفنتوس.


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