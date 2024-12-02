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الاثنين 2 ديسمبر 2024.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية

أميرة عاصي
نشر في: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 11:16 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 ديسمبر 2024 - 11:16 ص

استقرت أسعار الحديد، بينما شهدت أسعار الأسمنت، تراجعا طفيفا بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 38200 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه للطن.
‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39 ألف جنيه للطن.
‏‎استقر سعر طن حديد الجيوشي 39 ألف جنيه للطن. ‏‎
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

تراجع سعر أسمنت النصر 10 جنيهات ليسجل نحو 2780 جنيها
‏‎وانخفض سعر طن أسمنت وادى النيل 5 جنيهات ليسجل 2770 جنيها
‏‎وانخفض سعر طن أسمنت السويس 10 جنيهات ليسجل 2890 جنيها
وتراجع سعر أسمنت المخصوص 10جنيهات ليسجل 2840 جنيها
‏‎وهبط سعر طن أسمنت السويدي 155جنيها ليسجل 3120 جنيها، مقابل 3275 جنيها
‏‎وانخفض سعر طن أسمنت حلوان 5 جنيهات ليسجل 2855 جنيها

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