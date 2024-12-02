برلماني روسي: هدف الاتحاد الأوروبي قطع جورجيا عن روسيا

اعتبر العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف أن هدف نهج الاتحاد الأوروبي تجاه جورجيا يتمثل في قطعها عن روسيا وربما تحويلها إلى حليف عسكري لبروكسل.



وقال بوشكوف في منشور على "تلغرام"، يوم الأحد، إن "تحول علاقات بروكسل مع تبيليسي إلى مرحلة النزاع له دلالته. وفي أساسه... موقف الاتحاد الأوروبي الاستعماري الجديد تجاه عدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، التي ترى بروكسل من الممكن فرض قواعد السلوك عليها وقواعد التصويت لصالح القوى السياسية التي يحتاج إليها الغرب".



وأضاف أن "الغرب يسعى لإيصال المعارضة إلى السلطة في جورجيا ليس فقط من أجل قيام دولة جديدة تديرها واشنطن وبروكسل، بل هدف هذه العملية السياسية قطع جورجيا عن روسيا وإجبارها على الانضمام إلى العقوبات الغربية خلافا لمصالحها الاقتصادية، وربما تحويلها إلى حليف عسكري له ضد روسيا".

وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه، الذي يمثل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، قد أعلن في أواخر نوفمبر الماضي عن تعليق عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي وإسقاط هذا الموضوع عن الأجندة حتى أواخر 2028، مما أدى إلى موجة جديدة من الاحتجاجات التي تستمر في البلاد منذ إعلان فوز "الحلم الجورجي" في الانتخابات البرلمانية في أواخر أكتوبر الماضي، علما بأن المعارضة ورئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي أعلنتا عدم اعترافهما بنتائج الانتخابات.