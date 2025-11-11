الصدر ينفي دعم أي طرف في انتخابات العراق ويؤكد التزامه بالمقاطعة

نفى زعيم التيار الوطني الشيعي في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، دعم أي طرف في الانتخابات البرلمانية، مؤكدا الالتزام بـ"المقاطعة".

ويُعد التيار الصدري واحدا من أكبر وأكثر التيارات شعبية في المشهد السياسي والاجتماعي العراقي، وحصل في الانتخابات الماضية عام 2021، على 73 مقعدًا من أصل 329، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه.

وقال الصدر في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "كل من يدعي من الأحزاب أو الكيانات السياسية أو الأفراد (لم يسمها) دعمنا له في الانتخابات الحالية فهو كاذب".

وأضاف: "وكل من يصدّقهم فهو إما واهم وإما مندس لا يمت لنا بصلة على الإطلاق".

وعن موقف التيار، قال الصدر: "نحن مقاطعون، ولن نشاركهم بفسادهم وتبعيتهم، ولا بسلاحهم المنفلت، فحب الوطن من الإيمان"، وفق قوله.

ويعتبر التيار الصدري أن المشاركة "لن تحقق الإصلاح الجذري المطلوب"، مشيرا إلى أن "الأحزاب التقليدية ستُعيد إنتاج المشهد السياسي ذاته، مما يجعل المقاطعة هي الخيار الوحيد لتغيير قواعد اللعبة"، وفق مواقف سابقة معلن عنها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، انطلق في العراق التصويت العام في الانتخابات البرلمانية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، بينما قالت مفوضية الانتخابات في تقرير المنتصف، إن نسبة المشاركة بلغت 23.9 بالمئة حتى ظهر الثلاثاء.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (4.00 ت.غ)، فيما ستغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونيا في الساعة السادسة مساء (15.00 ت.غ) دون تمديد.

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

بينما يحق لـ 20 مليون ناخب و63 ألفا و773 الإدلاء بأصواتهم، في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع تتوزع في جميع محافظات البلاد، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 يناير 2022، وتستمر 4 سنوات، ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.