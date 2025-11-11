الرئاسة التركية: ندعو لمتابعة أنباء الطائرة المنكوبة من المؤسسات الرسمية

دعا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، الرأي العام التركي لمتابعة التطورات المتعلقة بطائرة الشحن التي تحطمت على الحدود الجورجية الأذربيجانية، من المؤسسات التركية الرسمية.

جاء ذلك في منشور له على منصة "إن سوسيال" التركية، الثلاثاء.

وقال دوران في منشوره: "عقب سقوط طائرة الشحن العسكرية على الحدود الجورجية – الأذربيجانية بعد ظهر اليوم، تم الشروع على الفور في أعمال البحث والإنقاذ".

وأضاف: "من أجل ضمان تزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة، من المهم الاكتفاء بمتابعة التصريحات الصادرة عن مؤسساتنا الرسمية وعدم تداول المعلومات غير المؤكدة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم طائرة شحن من طراز "C130" تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها من أذربيجان إلى البلاد.