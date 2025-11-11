أردوغان: استمرار جهود الوصول إلى حطام طائرة الشحن العسكرية المنكوبة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• الطائرة تابعة لوزارة الدفاع التركية وتحطمت على الحدود بين أذربيجان وجورجيا..

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، استمرار الجهود للوصول إلى حطام طائرة الشحن العسكرية التركية على الحدود بين أذربيجان وجورجيا.

وقال أردوغان خلال مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة "تلقيت بحزن عميق نبأ سقوط طائرة شحن عسكرية تابعة لنا على الحدود بين جورجيا وأذربيجان".

وأضاف: "تتواصل جهودنا المنسقة مع سلطات جورجيا للوصول إلى حطام الطائرة، تقبل الله شهداءنا الأبرار".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحطم طائرة شحن تابعة لها، على الحدود الجورجية الأذربيجانية، أثناء عودتها إلى البلاد من أذربيجان.