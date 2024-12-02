أبو الغيط: المساعدات التي تدخل غزة لا تكفي سوى 6% من السكان

شارك أحمـد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بحضور كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني.

وقال أبو الغيط إن ما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفي سوى 6% من أبنائه، وجميعنا يتابع المشاهد المؤلمة والمخزية للعالم الذي يشهد على ما يجري ويقف مكتوف الأيدي.

وأضاف أبو الغيط أن غرض الاحتلال بات واضحاً، وهو القضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر المجتمع الفلسطيني في غزة.

وأوضح أن الهدف هو أن يتحول البشر هناك إلى مجموعات من المروعين، الذين انتُزعت منهم إنسانيتهم، فصاروا يعيشون بين الحياة والموت الذي يترصدهم حتى في الخيام، والمطلوب هو أن تتحول غزة إلى أطلالٍ فوق أطلال، غير صالحة للحياة، فيصير الناس ما بين سيف الإبادة المسلط على الرؤوس في كل لحظة، ومأساة التهجير القسري الذي يدفع الاحتلال الفلسطينيين إليه.

وثمن أبو الغيط دعوة مصر، لهذا المؤتمر الهام ورعايتها له في توقيت صعب ودقيق، حيث تمر غزة بالمرحلة الأخطر على الإطلاق منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع منذ أكثر العام الماضي.

وقال إن خطورة الوضع تستوجب تعاملاً عاجلاً، وما هذا المؤتمر سوى رسالة للعالم بضرورة إنقاذ انسانيتنا.

وشدد أبو الغيط على ضرورة تسريع وتسهيل وتبسيط عمليات إدخال المساعدات التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصولها للقطاع تطبيقاً لسياسة متعمدة لا يُمكن وصفها إلا بالإجرام.