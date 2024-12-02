انهيار عقار مكون من 4 أدوار في الدقهلية 

- فحص المنازل المجاورة بجوار عقار الدقهلية المنهار وفرض كردون أمني

شهدت مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية، انهيار عقار مكون من 4 أدوار في الساعات الأولى من الصباح، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأمر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الفور، هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس بسرعة التوجه إلى موقع الحادث والتعامل معه، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لتأمين المنطقة والمنازل المجاورة بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المختصة.

وقرر المحافظ، فصل المرافق عن المنزل وإخلاء المكان وفرض كردون أمني حول المنزل المقام على مساحة 80 مترا مربعا بشارع الوليد المتفرع من شارع مجلس المدينة.

ووصل على الفور إلى موقع الانهيار، رجال الحماية المدنية، وجرى استدعاء 2 لودر لرفع آثار الانهيار والاشغالات.

ووجه المحافظ، فريق العمل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان المحافظة، بمتابعة الموقف أولا بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأمر بسرعة عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة؛ للسقوط وفحص المنازل المجاورة، واتخاذ مايلزم لتأمين المنطقة بالكامل حرصا علي سلامة المواطنين.

وأعلن محافظ الدقهلية، أن فرق العمل قد بدأت في مباشرة عملها علي الفور، ولا يوجد أي خسائر في الأرواح.