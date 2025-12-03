البرلمان الألماني يصوت على مشروع قانون مثير للجدل بشأن المعاشات التقاعدية يوم الجمعة

تواجه الحكومة الألمانية، مواجهة عالية المخاطر في البرلمان يوم الجمعة مع إجراء تصويت على حزمة إصلاح المعاشات التقاعدية المثيرة للجدل، والمقرر أن يجري المضي قدما فيه على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان ائتلاف المستشار فريدريش ميرتس لديه الدعم الكافي لتمريره.

وأكدت إدارة البوندستاج، مجلس النواب الألماني، اليوم الثلاثاء، أن التصويت مدرج على جدول الأعمال يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن يكون التصويت متقاربا للغاية لدرجة أن وزيرة البناء فيرينا هوبرتز، الحامل في مراحل متقدمة، من المرجح أن تدلي بصوتها على الرغم من ذهابها في إجازة أمومة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما قال متحدث باسم وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وهددت مجموعة من 18 مشرعا شابا من صفوف ميرتس المحافظة بمعارضة الإجراءات بسبب مخاوف بشأن تصاعد التكاليف.

وتتضمن الحزمة تعديلات على المعاشات التقاعدية القانونية وخطة "المعاش التقاعدي النشط" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026.

وفي مواجهة الضغط الشديد من كبار الأعضاء في كتلة ميرتس للانضمام إلى الصف، توقف الجناح الشبابي المحافظ يوم الاثنين عن التمرد الموحد، مشيرا إلى أن كل مشرع سيكون حرا في نهاية المطاف في تحديد كيفية التصويت.

ويحدد القرار، مشهدا مثيرا يوم الجمعة، حيث تمتلك الحكومة أغلبية ضئيلة للغاية في البوندستاج.

ولدى الأحزاب الثلاثة - حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميرتس، وحلفاؤهم البافاريون في الاتحاد المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط - معا 328 مقعدا في البوندستاج المكون من 630 مقعدا.

وبافتراض حضور كامل، يمكن لـ13 محافظا متمردا فقط أن يجعلوا الحكومة أن تحظى هزيمة مهينة إذا انضموا إلى المعارضة في التصويت ضد مشروع القانون، مما يعرض تماسك ائتلاف ميرتس للخطر.

وفي تصويت تجريبي أجرته المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي اليوم الثلاثاء، استمر حوالي 15 مشرعا في رفض الإجراءات، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من المشاركين.

وأفاد مشاركون آخرون، بوجود 20 صوتا معارضا، بالإضافة إلى حفنة من الممتنعين عن التصويت.

لكن القيادة المحافظة لا تزال متفائلة بأن الحزمة ستمر يوم الجمعة، بعد أن منحت المشرعين فرصة حتى ظهر يوم الأربعاء لإخبارهم بما إذا كانوا يخططون للتصويت ضد أو الامتناع عن التصويت.

ويفترض رؤساء مجموعة الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد المسيحي الاجتماعي أن المشرعين الذين صوتوا ضد المشروع في التجربة التي جرت اليوم الثلاثاء فعلوا ذلك للتعبير عن استيائهم.

وعلمت (د ب أ) أن بعض المتحدثين في اجتماع اليوم الثلاثاء قالوا صراحة إنهم سيصوتون بشكل مختلف يوم الجمعة.