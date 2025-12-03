السلطات الأيرلندية تحقق مع منصتي تيك توك ولينكدإن

فتحت هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية، تحقيقات مع منصتي التواصل الاجتماعي تيك توك ولينكدإن بشأن عيوبٍ محتملة في آليات الإبلاغ عن المحتوى.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، تراجع الهيئة الرقابية ما إذا كانت المنصتان تستوفيان المعايير التي تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن المحتوى غير القانوني المشتبه به الموجود عليهما بحسب بيان الهيئة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن جون إيفانز، مفوض الخدمات الرقمية في هيئة تنظيم الإعلام الأيرلندية القول: "يجب أن يكون لدى مقدمي الخدمات آليات إبلاغ، يسهل الوصول إليها واستخدامها للإبلاغ عن المحتوى الذي يمكن أن يكون غير قانوني".

وفي الشهر الماضي، فتحت الهيئة، تحقيقا في منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للملياردير الأمريكي لإيلون ماسك، قائلة إن المنصة لا تحذف المحتوى الذي يبلغ عنه المستخدمون باعتباره غير قانوني.

يذكر أن المفوضية الأوروبية هي الجهة المعنية بمتابعة مدى التزام منصات الإنترنت الضخمة بقواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لهذا المجال، ولكن بعض جوانب القانون - بما في ذلك آلية الإبلاغ - تقع ضمن اختصاص الجهة التنظيمية الوطنية في الدولة عضو الاتحاد الأوروبي التي يقع فيها المقر الرئيسي للمنصة.

وفي حال ثبوت انتهاك الشركات للقواعد الرقمية الأوروبية، يُمكن لهيئة تنظيم الإعلام في أيرلندا فرض غرامة تصل إلى 6% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للمنصة.