رئيس طاجيكستان يبحث مع رئيس البرلمان التركي قضايا ثنائية وإقليمية

استقبل رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، الثلاثاء، رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش المتواجد في العاصمة دوشنبه ضمن زيارة رسمية، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية.

وأفاد مراسل الأناضول أن اللقاء انعقد في القصر الرئاسي بالعاصمة.

وفي تصريحات له خلال اللقاء، قال قورتولموش إن هذه الزيارة تُعد الأولى على مستوى "رئيس البرلمان" من تركيا إلى طاجيكستان.

ووصف "قورتولموش" الزيارة بأنها "تاريخية"، معربا عن شكره للجانب الطاجيكي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة المقدم له وللوفد المرافق.

وأعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير العلاقات البرلمانية وفتح آفاق جديدة

وأشار إلى أنه تبادل مع رحمن وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية.

وأمس الاثنين، وصل قورتولموش إلى دوشنبه في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس برلمان تركي إلى هذا البلد.