الخارجية الألمانية: تقديم 16 مليون يورو إضافية للمساعدات الطارئة للسودان

تعتزم ألمانيا تقديم 16 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية الطارئة المخصصة للسودان الذي يشهد صراعا داخليا.

وخلال اجتماع مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في برلين، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء إن هذه المساعدات تهدف إلى الإسهام في تقليل عدد الأشخاص الذين يتضورون جوعاً أو يموتون عطشاً أثناء فرارهم.

وأضاف السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"هذا استثمار ضروري في الإنسانية، وأيضاً في المصالح الألمانية في المنطقة".

وتصنف لأمم المتحدة الحرب المستمرة في السودان منذ عامين ونصف العام بأنها أكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

كان رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان رفض مؤخراً وبشكل قاطع اقتراحًا أمريكيًا لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين الجيش وميليشيا قوات الدعم السريع. وكان البرهان وصل إلى السلطة في السودان عام 2021 بالتعاون مع قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر انقلاب.

وفي عام 2023، تمردت قوات الدعم السريع بعشرات الآلاف من المقاتلين ضد دمجها في الجيش النظامي، وبدأت بشن هجمات ضد الجيش والمدنيين. وهي تسيطر حالياً على حوالي نصف المناطق المأهولة بالسكان في السودان.

وطالب فاديفول وعبد العاطي بوقف سريع لإطلاق النار لتوفير الإمدادات للمدنيين المتضررين في السودان.

وقال عبدالعاطي، إنه يجب أن يتبع وقف إطلاق النار عملية سياسية تحت سيطرة السودانيين أنفسهم، ولا تستثني أحداً، مؤكداً أنه لن يتم القبول بتقسيم السودان. كما شدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد عبر ممرات إنسانية آمنة.