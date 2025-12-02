وزير الثقافة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ورفع كفاءته

- هَنو يعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قصر ثقافة الغردقة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير الشاملة، بحضور السيد محمد جبران وزير العمل، واللواء خالد اللبان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحضور جماهيري كبير من أبناء محافظة البحر الأحمر.

وشملت أعمال التطوير المبنى الإداري ومبنى الأنشطة والمسرح الكبير والفندق الملحق بالمركز الثقافي “KEMET LODGE”، وفق أحدث النظم الفنية والتقنية.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، قام وزير الثقافة بجولة تفقدية شملت مختلف أرجاء القصر، رافقه خلالها السيد محمد جبران وزير العمل، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حيث اطلعوا على مرافق القصر الذي يقع في قلب مدينة الغردقة أمام مبنى محافظة البحر الأحمر، على مساحة كلية تبلغ 9000 متر مربع، ويتكون من مبنى القصر الرئيسي، مبنى الفرع وقصر الطفل، مبنى المسرح، مبنى الفندق، والموقع العام للقصر.

وتفقد الوزير مكونات المبنى الرئيسي الذي يضم في طابقه الأرضي قاعة اجتماعات مكيفة تشمل منصة رئيسية و126 مقعدًا، وقاعة الإذاعة، وعددًا من القاعات الإدارية، ونادي العلوم، بينما يضم الطابق الأول المكتبة العامة ونادي الأدب وحجرة الآلات الموسيقية وقاعة البروفات. كما شملت الجولة مبنى فرع ثقافة الغردقة (دار الأنشطة) الذي يضم قاعة الفنون التشكيلية ومكتبة الطفل ونادي تكنولوجيا المعلومات وقاعات الرسم وغيرها من الأنشطة.

كما شاهد الوزير منفذ بيع “CULTURE STORE” الذي يعرض منتجات الحرف التراثية والتقليدية من أعمال الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية ممثلاً في مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وتشمل منتجات الخزف والحُلي والسجاد والديكوباج والأركيت والكليم والخيامية وغيرها. وشملت الجولة مبنى الفندق الملحق بالقصر الذي يتكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية وسطح، على مساحة 1000 متر مربع، ويسع نحو 80 نزيلًا، ويضم 64 سريرًا منفردًا و10 أسِرة مزدوجة. كما استعرض الوزير الموقع العام للقصر بما يضمه من بوابات رئيسية، ومنطقة انتظار سيارات، وغرف الأمن، والمسطحات الخضراء، والنافورة أمام مدخل المسرح، والمسرح المكشوف.

وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هَنو عن سعادته الكبيرة بافتتاح القصر، مؤكدًا أن هذا الافتتاح يعكس ما توليه الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من اهتمام بالغ ببناء الإنسان واستكمال مسار التنمية الثقافية في مختلف محافظات الوطن، قائلاً:

“إنها لحظة تدعو للسعادة والفخر أن أقف بينكم اليوم لنشهد معًا إضاءة أنوار هذا الصرح الثقافي الجديد الذي يضاف إلى منظومة العمل الثقافي المصري.”

وأعلن وزير الثقافة تشغيل مسرح قصر الثقافة بشكل منتظم لاستقبال عروض فنية موجهة لزوّار المحافظة من مختلف دول العالم، بما يسهم في تعريف ضيوف مصر بالثقافة والفنون والتراث المصري، ويعزز دور الثقافة المصرية كجسر للتواصل بين الشعوب. كما أعلن إطلاق منصات السوشيال ميديا الجديدة Cultural Café التي تأتي في إطار جهود الوزارة نحو التحول الرقمي وتقديم محتوى عصري قادر على جذب الجمهور، وتعكس أنشطة قصور الثقافة داخل المحافظة وفي أنحاء الجمهورية، وتتيح للجمهور نافذة تفاعلية ومساحة لدعم المواهب والوصول بسهولة إلى الفعاليات والبرامج الثقافية.

وأشاد وزير الثقافة بالإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته فعاليات الافتتاح، مؤكدًا أنه يجسد قيمة الثقافة والفنون لدى أبناء البحر الأحمر وحالة الشغف الإيجابية لتلقي الثقافة بشتى مفرداتها الإبداعية، مشددًا على أهمية استثمار هذه الحالة عبر إعداد برنامج ثقافي وفني متنوع يُنفذ بصفة دورية ويحفز الطاقات الإبداعية لدى أبناء المحافظة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات بناء الإنسان. كما وجّه الوزير الشكر لكل العاملين بوزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحافظة البحر الأحمر على جهودهم التي أثمرت عن هذا الافتتاح المتميز.

ومن جانبه، أكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أن افتتاح قصر ثقافة الغردقة يُعد إضافة مهمة لمنظومة العمل الثقافي بالمحافظة، مشيدًا برؤية وزارة الثقافة في تعزيز الشراكة مع المؤسسات المختلفة والقطاع السياحي، والتي تُوجت بتوقيع بروتوكول تعاون لإقامة حفلات الفنون الشعبية والعروض الفنية بمسرح القصر، بما يقدم مزيجًا فنيًا مستوحى من التراث المصري بروح جاذبة للسائحين. وأوضح المحافظ أن البروتوكول يتضمن تنظيم عروض فنية بالتعاون مع الفنادق والمنتجعات السياحية على مدار خمسة أيام أسبوعيًا، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية، وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتقديم تجربة ترفيهية متكاملة للسائحين.

كما أشاد المحافظ بدور الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة التي تعمل باستمرار لضمان الأمن والاستقرار وتهيئة المناخ الآمن الذي يجذب ملايين السائحين سنويًا، مؤكدًا أن دمج المنتج الثقافي ضمن المنظومة السياحية يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي وتعزيز الهوية المصرية وإظهار الصورة الحضارية أمام العالم.

وأكد اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سعادته البالغة بافتتاح القصر بعد أعمال التطوير الشاملة، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا لاستضافة الفعاليات الفنية ضمن برنامج “ليالي الفن” في إطار بروتوكول التعاون مع محافظة البحر الأحمر لتنشيط الحركة السياحية وتعظيم موارد الهيئة. وأوضح أن الفندق الملحق بالقصر أصبح مستعدًا لاستقبال الزائرين كنُزُل ثقافي يقدم تجربة إقامة تحمل روح الثقافة المصرية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد الفقرات الفنية التي جسدت روح الإبداع المصري في الافتتاح.

وشهد حفل الافتتاح الذي قدمه الإعلامي سعيد جميل وأخرجه الفنان أحمد الشافعي عرض فيلمًا تعريفيًا بالخدمات الثقافية والرقمية التي يقدمها القصر، ومنها خدمة المقهى الثقافي، تلاه عرض استعراضي فرعوني مقدم من أكاديمية الفنون، ثم أوبريت "بلغ بلدك السلام"، إلى جانب عروض لفرق الفنون الشعبية التي قدمت أشهر استعراضاتها المستوحاة من التراث المصري.

وحضر حفل الافتتاح المهندس حمدي سطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، والمخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح، والدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية والثقافية، وسامي عياد مستشار وزير الثقافة للهوية البصرية، والفنان محمد طلعت مستشار وزير الثقافة لشئون الفنون التشكيلية والبصرية، وأمير تادرس مستشار وزير الثقافة للحوار والتنمية المجتمعية، ورضوى هاشم مستشار وزير الثقافة للإعلام.